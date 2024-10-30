TMSF Üç Şirketi İhaleye Çıkarıyor

TMSF Üç Şirketi Satışa Sunuyor
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine'ye ait olan üç şirketi satışa çıkardı. Bu şirketler arasında Muradiye Elektrik Üretim A.Ş., RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. ve Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret A.Ş. yer alıyor.
Şirketlerin Muhammen Bedelleri Belirlendi
Satış ilanları, Resmi Gazete'nin güncel sayısında yayımlandı. Şirketlerin muhammen bedelleri şu şekilde belirlenmiştir:
- Muradiye Elektrik Üretim A.Ş.: 2.100.000.000 TL
- RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.: 6.200.000.000 TL
- Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret A.Ş.: 3.150.000.000 TL
İhalelere Katılmak İçin Teminat Gerekiyor
İhalelere katılabilmek için firmaların teminat yatırmaları gerekiyor. Teminat miktarları ise şu şekildedir:
- Muradiye Elektrik Üretim A.Ş. için 105.000.000 TL
- RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. için 310.000.000 TL
- Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret A.Ş. için 160.000.000 TL
Tüm teklifler 2 Aralık tarihine kadar saat 16.30'a kadar verilmelidir.
İhale Tarihleri ve Yerleri
İhalelerin detayları ise şu şekildedir:
- Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret A.Ş. ihalesi: 3 Aralık, saat 10.00
- Muradiye Elektrik Üretim A.Ş. ihalesi: 4 Aralık, saat 10.00
- RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. ihalesi: 5 Aralık, saat 14.00
Tüm ihaleler, TMSF Genel Merkezi'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecektir.