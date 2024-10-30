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TMSF Üç Şirketi İhaleye Çıkarıyor

TMSF, üç şirket için açık artırma ve kapalı teklif süreci başlattı. İhaleler Aralık ayında yapılacak.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 09:51
TMSF Üç Şirketi İhaleye Çıkarıyor

TMSF Üç Şirketi Satışa Sunuyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine'ye ait olan üç şirketi satışa çıkardı. Bu şirketler arasında Muradiye Elektrik Üretim A.Ş., RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. ve Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret A.Ş. yer alıyor.

Şirketlerin Muhammen Bedelleri Belirlendi

Satış ilanları, Resmi Gazete'nin güncel sayısında yayımlandı. Şirketlerin muhammen bedelleri şu şekilde belirlenmiştir:

  • Muradiye Elektrik Üretim A.Ş.: 2.100.000.000 TL
  • RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.: 6.200.000.000 TL
  • Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret A.Ş.: 3.150.000.000 TL

İhalelere Katılmak İçin Teminat Gerekiyor

İhalelere katılabilmek için firmaların teminat yatırmaları gerekiyor. Teminat miktarları ise şu şekildedir:

  • Muradiye Elektrik Üretim A.Ş. için 105.000.000 TL
  • RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. için 310.000.000 TL
  • Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret A.Ş. için 160.000.000 TL

Tüm teklifler 2 Aralık tarihine kadar saat 16.30'a kadar verilmelidir.

İhale Tarihleri ve Yerleri

İhalelerin detayları ise şu şekildedir:

  • Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret A.Ş. ihalesi: 3 Aralık, saat 10.00
  • Muradiye Elektrik Üretim A.Ş. ihalesi: 4 Aralık, saat 10.00
  • RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. ihalesi: 5 Aralık, saat 14.00

Tüm ihaleler, TMSF Genel Merkezi'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecektir.

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