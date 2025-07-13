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AB ve Endonezya Arasında Tarihi Serbest Ticaret Anlaşması Müjdesi

AB ve Endonezya, tarihi bir serbest ticaret anlaşması için uzlaşı sağladı. Ekonomik fırsatlar artacak.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 16:31
AB ve Endonezya Arasında Tarihi Serbest Ticaret Anlaşması Müjdesi

AB ve Endonezya Arasında Tarihi Serbest Ticaret Anlaşması Müjdesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ile Endonezya arasında serbest ticaret anlaşması yapılması konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Von der Leyen, Brüksel'de Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ekonomik Belirsizliklerin Ortasında Güçlü Bir Ortaklık

Zorlu bir dönemden geçildiğini ifade eden von der Leyen, ekonomik belirsizlik ile jeopolitik dalgalanmaların birleştiğini belirtti. Bu tür bir ortamda ortakların birbirine daha yakın olması gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, "Bugün AB-Endonezya ortaklığında büyük bir adım atıyoruz. İddialı bir serbest ticaret anlaşması konusunda siyasi anlaşmaya vardığımızı bildirmekten memnuniyet duyuyorum." diyerek müjdelendi.

Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması

AB-Endonezya arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması yapılacağına işaret eden von der Leyen, "10 yıllık müzakerelerin ardından atılım gerçekleştirdik. Birlikte, öngörülebilir ve uzun vadeli ortaklıkların önemi konusunda güçlü mesaj veriyoruz. Bu yeni ticaret anlaşması hem halkımıza hem de ülkemize büyük fırsatlar getirecek." ifadelerini kullandı.

Sektörlere Yeni Fırsatlar

Yeni anlaşmanın pazarları genişleteceğini ve kilit sektörlere daha fazla fırsat sunacağını dile getiren von der Leyen, tarım, otomotiv ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin serbest ticaret anlaşmasından büyük ölçüde faydalanacağını belirtti.

AB ile Endonezya arasında serbest ticaret anlaşması müzakerelerine 2016 yılında başlanmıştı. AB üyesi ülkeleri ticari konularda AB Komisyonu temsil ediyor. Bu aşamada AB Komisyonu ile Endonezya temsilcileri, serbest ticaret anlaşması müzakerelerini hızla ilerletmek için çalışacak.

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto (solda), Brüksel’de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der...

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto (solda), Brüksel’de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen (sağda) ile görüştü.

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto (solda), Brüksel’de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der...

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto (solda), Brüksel’de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen (sağda) ile görüştü.

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