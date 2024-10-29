AB ve İngiltere Rekabet Soruşturmalarında İşbirliği Anlaşması Tamamlandı

AB ile İngiltere Arasında Anlaşma

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık, rekabet soruşturmalarında işbirliği yapmalarını mümkün kılacak anlaşma müzakerelerini başarıyla tamamladı.

Rekabet İşbirliği Anlaşması

AB Komisyonu, rekabet alanında AB ve Birleşik Krallık arasında bir işbirliği anlaşması yapılması için gerçekleştirilen teknik müzakerelerin sonlandığını duyurdu. Bu Rekabet İşbirliği Anlaşması, daha önce varılan AB-İngiltere Ticaret Anlaşması'nı tamamlayacak niteliğe sahiptir.

Koordinasyon ve İşbirliği

Anlaşmanın sağlanması ile birlikte, AB Komisyonu, üye ülke otoriteleri ve Birleşik Krallık rekabet kurumu arasında önemli işbirlikleri gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

AB, bu anlaşma ile birlikte ilk kez bir üçüncü ülke ile rekabet alanında işbirliği anlaşması imzalamış olacaktır. Bu durum, önemli antitröst ve birleşme soruşturmaları konusunda koordinasyon sağlanmasını destekleyecektir.

Onay Süreci

Söz konusu anlaşma, AB ve Birleşik Krallık tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girecektir.