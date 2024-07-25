AB ve Singapur Dijital Ticaret Anlaşması Tamamlandı

AB ve Singapur'dan Dijital Ticaret Atılımı

Avrupa Birliği (AB) ile Singapur, dijital ticaret anlaşması müzakerelerini sonlandırarak önemli bir adım attı. AB Komisyonu, iki taraf arasında daha önce 2019 yılında imzalanan serbest ticaret anlaşmasını tamamlamak amacıyla görüşülen dijital ticaret anlaşmasında uzlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Dijital Ticarete Yeni Standartlar

Yapılan açıklamada, bu anlaşmanın dijital ticaret ve sınır ötesi veri akışı konusunda global standartlar belirleyeceği belirtildi. Böylece, AB ve Singapur arasında mal ve hizmetlerin dijital ticareti daha da kolaylaşacak.

Veri Akışında Kolaylık ve Güven Artışı

Engelsiz bir şekilde sağlanacak olan sınır ötesi veri akışının, dijital ticarete yönelik güveni artıracağına vurgu yapıldı.

Dijital Ticaretin Önemi

Ayrıca, AB ile Singapur arasındaki toplam ticaretin %55'inin dijital ortamda gerçekleştirildiği hatırlatıldı. Bu durum, iki taraf arasındaki dijital stratejilerin ve işbirliklerinin ne denli kritik bir noktada olduğunu ortaya koyuyor.