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ABD Açık İş Sayısı Şubat’ta Tahminlerin Altında Kaldı

Şubat ayında ABD'de açık iş sayısı 194 bin azalarak 7 milyon 568 bine düştü, piyasa beklentilerinin altında seyretti.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 17:26
ABD Açık İş Sayısı Şubat’ta Tahminlerin Altında Kaldı

Şubat ayında ABD'de Açık İş Sayısı Düşüş Gördü

ABD'de JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) verilerine göre, açık iş sayısı şubatta bir önceki aya kıyasla 194 bin azalarak 7 milyon 568 bine geriledi. Bu rakam, piyasa beklentilerinin belirlediği 7 milyon 690 bin seviyesinin altında kaldı.

Ocak Ayı Verileri ve Sektörel Gelişmeler

Ocak ayında açık iş sayısının 7 milyon 762 bin olarak kaydedilmiş olduğu belirtiliyor. Şubat ayında ise finans ve sigorta sektörlerinde açık iş sayısında dikkat çeken bir azalma görüldü.

İşe Alım ve İşten Ayrılanlar

Bu dönemde açık iş sayısındaki azalmaya rağmen, işe alım sayısı 25 bin artarak 5 milyon 396 bine yükseldi. Ayrıca, istifa ve işten çıkarılma dahil, işinden ayrılanların sayısı da 11 bin azalışla 5 milyon 261 bine geriledi.

Bu veriler, ABD iş gücü piyasasında dikkat çeken bir değişimi ortaya koyuyor ve ekonomik görünüm üzerine etkileri merakla izleniyor.

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