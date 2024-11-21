ABD Adalet Bakanlığı'ndan Google'a Chrome'u Satma Talebi

ABD Adalet Bakanlığı, federal yargıçtan Google'ın Chrome internet tarayıcısını satmasını talep etti. Bakanlık, Washington DC Bölge Mahkemesi’ne yaptığı 23 sayfalık başvuruda, Google'ın Chrome'u satmasının rekabet için daha eşit bir oyun alanı yaratacağı görüşünü savundu.

Başvuruda, Google'ın "yasa dışı tekel" oluşturduğu yönündeki kararın, Chrome'un elden çıkarılmasını gerektirdiği vurgulanarak, bu adımın şirketin arama üzerindeki kontrolünü kalıcı olarak durduracağı ve rakip arama motorlarının tarayıcıya erişimine olanak tanıyacağı ifade edildi.

Ayrıca, başvuruda Google'ın Apple ve Samsung gibi üçüncü taraflarla dışlayıcı anlaşmalar yapmasının engellenmesi gerektiği ve şirketin diğer ürünleri içinde arama hizmetine öncelik vermesinin yasaklanması gerektiği belirtildi.

Federal yargıç Amit Mehta, ağustos ayında Google'ın internet araması ve reklamcılığı alanında "yasa dışı tekel" oluşturduğuna hükmetmişti. Mehta, "Mahkeme, tanıklar ve kanıtlar üzerindeki detaylı incelemesinin sonucunda şu karara ulaştı: Google bir tekeldir ve bu tekelini korumak üzere hareket etmiştir. Bu da Sherman Yasası'nın 2. maddesini ihlal etmektedir," ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin Google'a Karşı Açtığı Davalar

İlgili davalarda, 24 Ocak 2023'te, ABD Adalet Bakanlığı ve birçok eyaletin başsavcıları, Google'a karşı Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde antitröst davası açmıştı. Açıklamada, Google'ın dijital reklam teknolojisi ürünleri üzerindeki hakimiyetine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için rekabete aykırı ve dışlayıcı yöntemler kullandığı iddia edilmişti.

Son 15 yılda Google'ın, satınmalarla reklam teknolojisi rakiplerini etkisiz hale getirdiği ve daha fazla yayıncı ile reklamcıyı ürünlerini kullanmaya zorlamak adına dijital reklam pazarındaki gücünü kötüye kullandığı vurgulandı. Bu süreçte Google'ın sektör üzerindeki hakimiyetini artırdığı belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığı, daha önce 2020 yılında da Google'a arama ve arama reklamcılığını tekelleştirdiği için antitröst davası açmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.