ABD Bankalarının Üçüncü Çeyrek Raporları: Kar Düşüşleri ve Gelecek Beklentileri

ABD'de Büyük Bankaların Üçüncü Çeyrek Raporları

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki önemli finans kuruluşları, 2023 yılına ait üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. JPMorgan Chase ve Wells Fargo'nun karlarında yaşanan düşüş dikkat çekti.

JPMorgan Chase'nin Durumu

JPMorgan Chase, bu yıl üçüncü çeyrek sonuçlarına göre net karını geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2 oranında azalarak 12,9 milyar dolar olarak açıkladı. Geçen yılın üçüncü çeyreğindeki net karı ise 13,2 milyar dolar olmuştu.

Hisse başına kar ise 4,37 dolar olarak belirlenirken, geçen yıl bu rakam 4,33 dolar idi. Ayrıca, banka 2023 yılı üçüncü çeyreğinde 42,7 milyar dolar gelir elde etti; bu da %7'lik bir artışı temsil etmekte.

JPMorgan Chase yönetiminden Jamie Dimon yaptığı değerlendirmede, jeopolitik durumun kötüleştiğine dikkat çekti. Dimon, insanların acı çektiğine vurgu yaparak, bu olumsuz durumların hem kısa vadede hem de tarihsel açıdan etkilerinin büyük olabileceğini ifade etti.

Wells Fargo'nun Finansal Açıklamaları

Wells Fargo, üçüncü çeyrek net karını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %11 azalışla 5,1 milyar dolar olarak duyurdu. Banka, 2023 yılında 5,8 milyar dolar kar açıklamıştı.

Hisse başına kar ise bu çeyrekte 1,42 dolar olarak kaydedildi. Wells Fargo'nun geliri de 20,4 milyar dolar olarak açıklanırken, bu da %2'lik bir düşüşü göstermekte. Ancak, kar ve gelir düşse de bazı piyasa analistlerinin beklentilerinin üzerinde bir performans sergiledi.

Her iki banka da COVID sonrası dönem ve jeopolitik olayların etkileri hakkında yorumlarda bulunarak, gelecekteki olası zorluklarla ilgili hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizdi.