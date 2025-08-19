DOLAR
40,89 -0,03%
EURO
47,47 -0,37%
ALTIN
4.359,01 -0,3%
BITCOIN
4.640.684,76 -0,01%

ABD, Çelik ve Alüminyum Tarifelerini 407 Kategoriye Genişletti

ABD Ticaret Bakanlığı, çelik ve alüminyum tarifelerini 407 ürün kategorisine genişletti; söz konusu ürünlerde yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacak.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 21:51
ABD, Çelik ve Alüminyum Tarifelerini 407 Kategoriye Genişletti

ABD, Çelik ve Alüminyum Tarifelerini 407 Kategoriye Genişletti

ABD Ticaret Bakanlığı, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan tarifelerin kapsamını genişlettiğini açıkladı. Yapılan düzenlemeyle 407 ürün kategorisi, çelik ve alüminyum türev ürünleri listesine dahil edilerek yeni uygulamaya tabi olacak.

Kapsama alınan ürünler

Bakanlığın açıklamasına göre kapsama alınan ürünler arasında çelik veya alüminyum kullanılarak üretilmiş makineler, ekipmanlar, vinçler, rüzgar türbin parçaları, taşıt parçaları ve mobilya iskeletleri yer alıyor. Bu ürün grupları, genişletilen tarifeler kapsamında değerlendirilecek.

Uygulamanın etkileri

Söz konusu düzenlemeye göre, bu 407 ürün kategorisindeki çelik ve alüminyum içeriğine yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Diğer yandan, çelik ve alüminyum dışındaki malzeme içerikleri ise mevcut diğer tarifelere tabi olmaya devam edecek.

Kararın ticaret akışları ve tedarik zincirleri üzerindeki etkileri yakından izlenecek.

İLGİLİ HABERLER

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarsus Üniversitesi ile Akkuyu NGS arasında işbirliği görüşmesi
2
ABD'de Konut Başlangıçları Temmuzda %5,2 Arttı; İnşaat İzinleri Düştü
3
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
4
Kapatılmış Boksit Ocakları PSH'ye Dönüşüyor: Enerji Depolama ve Rehabilitasyon Fırsatı
5
Adana Sanayi Odası Başkanı Kıvanç'tan TCMB'nin Faiz İndirimine Yorum
6
New York Borsası Düşüşle Kapandı: S&P 500 ve Nasdaq Geriledi
7
Türkiye-Romanya Yuvarlak Masa Toplantısı Köstence'de

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı