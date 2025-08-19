ABD, Çelik ve Alüminyum Tarifelerini 407 Kategoriye Genişletti

ABD Ticaret Bakanlığı, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan tarifelerin kapsamını genişlettiğini açıkladı. Yapılan düzenlemeyle 407 ürün kategorisi, çelik ve alüminyum türev ürünleri listesine dahil edilerek yeni uygulamaya tabi olacak.

Kapsama alınan ürünler

Bakanlığın açıklamasına göre kapsama alınan ürünler arasında çelik veya alüminyum kullanılarak üretilmiş makineler, ekipmanlar, vinçler, rüzgar türbin parçaları, taşıt parçaları ve mobilya iskeletleri yer alıyor. Bu ürün grupları, genişletilen tarifeler kapsamında değerlendirilecek.

Uygulamanın etkileri

Söz konusu düzenlemeye göre, bu 407 ürün kategorisindeki çelik ve alüminyum içeriğine yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Diğer yandan, çelik ve alüminyum dışındaki malzeme içerikleri ise mevcut diğer tarifelere tabi olmaya devam edecek.

Kararın ticaret akışları ve tedarik zincirleri üzerindeki etkileri yakından izlenecek.