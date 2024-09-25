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ABD'de 30 Yıllık Mortgage Faizleri Düşüşte, Başvurular Artıyor

ABD'de 30 yıllık mortgage faizleri son 12 ayın en düşük seviyesine inerek, başvurular %11 arttı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 16:22
ABD'de 30 Yıllık Mortgage Faizleri Düşüşte, Başvurular Artıyor

ABD'de Mortgage Faiz Oranları Düşüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 yıl vadeli mortgage faiz oranları, geçen hafta %6,13 ile Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Mortgage Başvurularında Büyük Artış

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 20 Eylül 2023 tarihinde sona eren haftaya ait mortgage verilerini duyurdu. Bu verilere göre, mortgage başvuruları önceki haftaya göre %11 artış göstererek son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Konut Satın Alma ve Yeniden Finansman Başvuruları

Bu süreçte, konut satın almak için yapılan başvurular %1 artarken, yeniden finansman başvuruları %20 oranında yükseldi. Uzun vadeli mortgage için ortalama faiz oranının %6,15'ten %6,13'e inmesi, konut alımını teşvik eden bir faktör oldu.

15 Yıllık Mortgage Faizleri Yükseldi

Benzer bir dönemde 15 yıl vadeli mortgage faiz oranı ise %5,42'den %5,47'ye çıkarak bir artış gösterdi.

Uzmanların Değerlendirmesi

MBA Başkan Yardımcısı ve Yardımcı Başekonomisti Joel Kan, 30 yıllık mortgage faiz oranlarının ardı ardına sekiz haftadır azaldığını belirtti ve mortgage başvurularının Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı.

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