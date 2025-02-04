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ABD'de Açık İş Sayısı Aralık 2024'te Beklentilerin Altında

ABD'de açık iş sayısı Aralık 2024'te 556 bin azalarak 7,6 milyon seviyesine düştü ve piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 18:36
ABD'de Açık İş Sayısı Aralık 2024'te Beklentilerin Altında

ABD'de Aralık 2024 Açık İş Sayısında Düşüş

ABD'de açık iş sayısı, Aralık 2024 itibarıyla bir önceki aya göre 556 bin azalarak 7 milyon 600 bine geriledi. Bu veri, piyasa beklentilerinin altında kalırken, JOLTS raporu ile açıklandı.

Piyasa Beklentilerinin Altında Kaldı

Analistler, açık iş sayısının 8 milyon 10 bin olacağını tahmin ediyordu, ancak sonuçlar bu beklentinin oldukça gerisinde gerçekleşti. Kasım 2024'teki açık iş sayısı ise 8 milyon 156 bin olarak kaydedilmişti.

Sektörel Değişim

Geçtiğimiz dönemde açık iş sayısındaki azalma, özellikle profesyonel ve ticari hizmetler, sağlık ve sosyal yardım ile finans ve sigorta sektörlerinde gözlemlenirken; sanat, eğlence ve dinlenme sektörlerinde ise bir artış yaşandı.

İşe Alım ve İşten Ayrılma İstatistikleri

Bu süreçte işe alım sayısı da 89 bin artışla 5 milyon 462 bine yükseldi. Ayrıca istifa ve işten çıkarılma gibi nedenlerle işinden ayrılanların sayısı da 38 bin artarak 5 milyon 269 bine ulaştı.

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