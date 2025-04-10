Bakan Yumaklı ve Endonezya'dan Stratejik Ticaret Vurgusu

Bakan Yumaklı, Endonezya ile Ekonomik İşbirliği Üzerine Görüştü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Endonezya Ekonomi İşleri Koordinasyon Bakanı Airlangga Hartarto ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini değerlendirdi.

Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye-Endonezya CEO Yuvarlak Masa Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen bu görüşmenin önemine değinerek, "Küresel ticaretin zorlu bir dönemden geçtiği bu süreçte, Endonezya ile stratejik işbirliğimizi artırmayı son derece önemli buluyoruz," ifadelerini kullandı.

2024 itibarıyla 2,8 milyar dolara ulaşan ticaret hacimlerini, ortak hedefleri olan 10 milyar dolara çıkarma konusundaki kararlılıklarını yineleyen Yumaklı, özel sektör işbirliklerinin bu süreçte kritik rol oynayacağına inandığını kaydetti.

Endonezya'nın zengin doğal kaynakları ve stratejik konumu ile Asya'nın en önemli tarımsal üreticisi olduğuna dikkat çeken Yumaklı, Türkiye'nin de modern tarım teknolojileri ile bu alanda bölgede lider konumda olduğunu vurguladı.

Yumaklı, "Tarım sektöründe kurulacak ortaklıkların sadece ekonomik ilişkilerimizi değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizi de güçlendireceğine inanıyoruz," diyerek iki ülkenin pazar ihtiyaçlarının birbirini tamamladığını belirtti.

Yakın zamanda Cakarta'da düzenlenecek olan Türkiye-Endonezya Altyapı Forumu aracılığıyla Türk firmalarının Endonezya'daki projelerde daha etkin olmasının planlandığını ifade eden Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto liderliğinde güçlü bir ekonomik işbirliği için inançlarını yineledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye-Endonezya CEO Yuvarlak Masa Toplantısı kapsamında, Endonezya Ekonomi İşleri Koordinasyon Bakanı Airlangga Hartarto, Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve iki ülkenin iş insanlarıyla bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye-Endonezya CEO Yuvarlak Masa Toplantısı kapsamında, Endonezya Ekonomi İşleri Koordinasyon Bakanı Airlangga Hartarto, Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve iki ülkenin iş insanlarıyla bir araya geldi.