DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,02 0,12%
ALTIN
4.687,56 0,57%
BITCOIN
4.528.605,45 1,91%

ABD'de ISM Hizmet Endeksi Ağustosta 52'ye Yükseldi

ISM hizmet sektörü PMI ağustosta 1,9 puan artışla 52'ye yükseldi; S&P Global ise hizmet PMI'sında aşağı yönlü revizyon bildirdi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 17:46
ABD'de ISM Hizmet Endeksi Ağustosta 52'ye Yükseldi

ABD'de ISM hizmet sektörü PMI ağustosta 52'ye çıktı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustos ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 52 seviyesine yükseldi.

Verinin ayrıntıları

ISM verisine göre, hizmet sektörü PMI ağustosta önceki aya kıyasla 1,9 puan artış kaydederek 52 oldu. Piyasa beklentisi endeksin bu dönemde 50,9 seviyesinde olacağı yönündeydi. Endeks, temmuzda 50,1 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi ağustosta aylık bazda 2,4 puan artarak 55'e yükseldi. Yeni siparişler endeksi 5,7 puan artışla 56'ya çıktı. İstihdam endeksi ise 0,1 puan artışla 46,5 seviyesinde gerçekleşti.

Bu dönemde hizmet sektörünün 12 alt sektöründe büyüme kaydedilirken, 4 alt sektörde daralma görüldü.

Büyüme kaydeden sektörler: bilgi, toptan ticaret, sanat, eğlence ve rekreasyon, madencilik, ulaştırma ve depolama, eğitim hizmetleri, profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler, perakende ticaret, kamu hizmetleri, sağlık ve sosyal yardım, kamu yönetimi ile gayrimenkul, kiralama ve leasing.

Daralma görülen sektörler: konaklama ve yiyecek hizmetleri, şirket yönetimi ve destek hizmetleri, diğer hizmetler ve inşaat.

S&P Global verisinde aşağı yönlü revizyon

S&P Global de ağustos ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet sektörü PMI ağustosta bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak 54,5 seviyesine indi. Endekse dair öncü veri 55,4 olarak açıklanmıştı. Hizmet sektörü PMI, temmuzda 55,7 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da ağustosta bir önceki aya kıyasla 0,5 puan azalarak 54,6 değerine düştü. Endekse dair öncü veri 55,4 olarak hesaplanmış, bileşik PMI temmuzda 55,1 olarak kayıtlara geçmişti.

Not: ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret eder.

İLGİLİ HABERLER

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fındıkta rekor gelir: Türkiye 2 milyar 558 milyon 540 bin 904 dolar kazandı
2
TÜREK 2025 İzmir'de Başladı — Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi
3
ABD'de ISM Hizmet Endeksi Ağustosta 52'ye Yükseldi
4
Döviz Kurları — İstanbul ve Ankara Dünkü ve Bugünkü Alış-Satış Fiyatları
5
Trabzon'da Finansal Okuryazarlık Semineri: Kamu Personeline Eğitim
6
New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı: Özel Sektör İstihdamı Ağustosta Beklentilerin Altında
7
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 705 bin TL'ye geriledi

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı