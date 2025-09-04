ABD'de ISM Hizmet Endeksi Ağustosta 52'ye Yükseldi

ABD'de ISM hizmet sektörü PMI ağustosta 52'ye çıktı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustos ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 52 seviyesine yükseldi.

Verinin ayrıntıları

ISM verisine göre, hizmet sektörü PMI ağustosta önceki aya kıyasla 1,9 puan artış kaydederek 52 oldu. Piyasa beklentisi endeksin bu dönemde 50,9 seviyesinde olacağı yönündeydi. Endeks, temmuzda 50,1 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi ağustosta aylık bazda 2,4 puan artarak 55'e yükseldi. Yeni siparişler endeksi 5,7 puan artışla 56'ya çıktı. İstihdam endeksi ise 0,1 puan artışla 46,5 seviyesinde gerçekleşti.

Bu dönemde hizmet sektörünün 12 alt sektöründe büyüme kaydedilirken, 4 alt sektörde daralma görüldü.

Büyüme kaydeden sektörler: bilgi, toptan ticaret, sanat, eğlence ve rekreasyon, madencilik, ulaştırma ve depolama, eğitim hizmetleri, profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler, perakende ticaret, kamu hizmetleri, sağlık ve sosyal yardım, kamu yönetimi ile gayrimenkul, kiralama ve leasing.

Daralma görülen sektörler: konaklama ve yiyecek hizmetleri, şirket yönetimi ve destek hizmetleri, diğer hizmetler ve inşaat.

S&P Global verisinde aşağı yönlü revizyon

S&P Global de ağustos ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet sektörü PMI ağustosta bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak 54,5 seviyesine indi. Endekse dair öncü veri 55,4 olarak açıklanmıştı. Hizmet sektörü PMI, temmuzda 55,7 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da ağustosta bir önceki aya kıyasla 0,5 puan azalarak 54,6 değerine düştü. Endekse dair öncü veri 55,4 olarak hesaplanmış, bileşik PMI temmuzda 55,1 olarak kayıtlara geçmişti.

Not: ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret eder.