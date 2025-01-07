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ABD'de ISM Hizmet Endeksi Aralık'ta Yükseldi

ABD'nin ISM hizmet sektörü PMI, Aralık'ta 54,1'e yükselerek piyasa beklentilerini aştı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 18:38
ABD'de ISM Hizmet Endeksi Aralık'ta Yükseldi

ABD'de ISM Hizmet Endeksi Artış Gösterdi

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM), hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Aralık 2024 verilerini açıkladı. Geçen yılın Aralık ayında, endeks aylık bazda 2 puan artışla 54,1'e çıktı ve bu değer piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Piyasalardaki Beklentileri Aştı

Kasım 2024'te 52,1 olan endeks, Aralık ayıyla birlikte hizmet sektöründeki büyümenin hızlandığını gösteriyor. Piyasa analistleri, endeksin bu dönemde 53,5 değerini alacağını öngörüyordu.

Üretim ve Yeni Siparişlerde Artış

Üretim endeksi, Aralık ayında aylık bazda 4,5 puan artışla 58,2'ye ulaştı. Yeni siparişlere ilişkin endeks ise 0,5 puan artarak 54,2 seviyesine yükseldi. Ancak, istihdam endeksi bu dönemde 0,1 puan azalarak 51,4'e geriledi.

Sektörel Analiz

Söz konusu dönemde, hizmet sektöründe 9 alt sektörde büyüme görülürken, 6 sektörde ise daralma kaydedildi. Özellikle gayrimenkul, kiralama ve leasing; eğitim hizmetleri; tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık; profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler; bilgi ile şirket yönetimi ve destek hizmetleri gibi sektörler daralma yaşayan alanlar arasında yer aldı.

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