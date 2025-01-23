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ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Artış Gösterdi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları son haftada 6 bin kişi artarak 223 bine ulaştı. Piyasa beklentileri aşıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 17:00
ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Artış Gösterdi

ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Ocak ile biten haftada 223 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Geçen hafta, işsizlik maaşı başvurularında 6 bin kişilik bir artış yaşandığı açıklandı.

Beklentilerin Üzerinde Bir Artış

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına dair haftalık verileri kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönem için 221 bin olarak öngörülmesine rağmen, 223 bin kişiye ulaşması dikkat çekti. Önceki haftaya ait başvuru verisi ise 217 bin olarak korundu.

Ortalama Başvuru Sayıları

Geçen hafta itibarıyla, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 750 artışla 213 bin 500'e çıktı. Ayrıca, devam eden işsizlik maaşı başvuruları da 11 Ocak ile biten haftada 46 bin kişi artarak 1 milyon 899 bin seviyesine yükseldi ve bu rakam, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

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