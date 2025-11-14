Salihli'de Zeytin Dal Kanseri Uyarısı: Üreticilere %2’lik Bordo Bulamacı Tavsiyesi

Salihli'de Zeytin Dal Kanseri Uyarısı

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin hasadını tamamlayan üreticilere bahçelerinde görülebilen Zeytin Dal Kanseri hastalığına karşı düzenli kontrol yapmaları çağrısında bulundu.

Yetkililerin önerisi

Müdürlük, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla üreticilere %2’lik bordo bulamacı ile ilaçlama yapılmasını tavsiye etti. Açıklamada, ilaçlamanın özellikle hasat sonrası dönemde uygulanmasının enfeksiyon riskini azalttığı vurgulandı.

Belirti ve alınacak önlemler

Yetkililer, Zeytin Dal Kanseri'nin ağaçlarda verim kaybına yol açabileceğini ve ilerleyen safhalarda dalların tamamen kurumasına neden olabileceğini belirtti. Üreticilerden bahçelerinde şüpheli yara, kabuk çatlağı veya tümsek oluşumlarını dikkatle incelemeleri ve gerekli koruyucu uygulamaları aksatmamaları istendi.

Bilgi ve destek

Detaylı bilgi ve teknik destek için üreticiler, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurabilir.

