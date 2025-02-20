ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Arttı: Piyasa Beklentilerini Geride Bıraktı

İşsizlik Maaşı Başvurularında Artış

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 5 bin kişilik bir artış göstererek 219 bine ulaştı.

Piyasa Beklentilerini Aştı

15 Şubat ile biten haftada, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının piyasa beklentilerini aştığı bildirildi. Analistler, bu dönemde başvuru sayısının 215 bin olmasını öngörüyordu.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Önceki haftanın verisi de 213 binden 214 bine revize edildi.

4 Haftalık Ortalama Düştü

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 1000 kişi azalışla 215 bin 250'ye geriledi.

Devam Eden Başvurular Artış Gösterdi

8 Şubat ile biten haftada, devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı 24 bin artışla 1 milyon 869 bine çıktı.