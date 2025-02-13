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ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentileri Aştı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 213 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 16:59
ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentileri Aştı

ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüş Gösterdi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi azalarak 213 bine düştü. Bu rakam, piyasa beklentilerini geride bırakarak **217 bin** olan öngörülerle çelişti.

Bakanlık Verileri Açıkladı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından paylaşılan haftalık verilere göre, önceki haftanın başvuru sayısı 219 binden 220 bine revize edildi. Buna ek olarak, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1000 kişi azalarak **216 bine** geriledi.

Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları

1 Şubat ile biten haftaya ilişkin devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 36 bin düşerek, toplamda 1 milyon 850 bine geriledi. Bu veriler, iş gücü piyasasındaki dinamiklerin değiştiğine işaret ediyor ve ekonomik istikrar konusunda genel bir iyimserlik yaratıyor.

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