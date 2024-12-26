ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüşte

ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüyor

ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı, 21 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 1000 kişi azalarak 219 bine düştü. Bu rakam, piyasa beklentilerinin altında kalmış durumda.

Beklentilerin Altında Kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen haftanın 220 binlik verisine karşılık, 219 bin olarak kaydedildi. Piyasalarda bu dönemde başvuru sayısının 223 bin olması bekleniyordu.

Uzun Dönem Durumu

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 14 Aralık ile biten haftada 46 bin kişilik bir artışla 1 milyon 910 bine ulaştı. Bu rakam, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi işaret ediyor.

Ayrıca, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 1000 artarak 226 bin 500'e çıktı. Bu veriler, ekonominin işgücü piyasasındaki durumu hakkında önemli ipuçları sunuyor.