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ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüşte: 217 Bin Kişi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, 9 Kasım'da 217 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 17:16
ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüşte: 217 Bin Kişi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, 9 Kasım ile biten haftada bir önceki haftaya göre 4 bin kişi azalarak 217 bine geriledi. Bu rakam, piyasa beklentilerinin altında kalmasıyla dikkat çekti.

Beklentilerin Altında Gerçekleşti

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı, önceki hafta 221 bin olarak kaydedilmiştir. 9 Kasım'daki veriler, bu haftada 4 bin kişilik bir azalma ile en düşük seviyeye ulaştı.

4 Haftalık Ortalama da Düşüşte

Bu dönemde 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, 6 bin 250 azalarak 221 bine geriledi. Ayrıca, süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı da 2 Kasım ile biten haftada 11 bin kişi azalarak 1 milyon 873 bine düştü.

Bu veriler, ABD ekonomisinin toparlanma sürecinde önemli bir göstergedir ve istihdam piyasasındaki iyileşmeye işaret etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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