ABD'de İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri Yükseldi

İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri Yükseldi

ABD'de, çalışma bakanlığının açıkladığı verilere göre, ithalat fiyat endeksi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,3 artış gösterirken, ihracat fiyat endeksi %0,8 oranında bir yükseliş kaydetti.

İthalat Fiyat Endeksi Artış Kaydetti

Geçtiğimiz ay itibarıyla, ithalat fiyat endeksi en güçlü artışını Nisan ayından bu yana gerçekleştirmiş oldu. Piyasa beklentileri, ithalat fiyat endeksinin bu dönemde %0,1 azalacağı yönündeydi. Ekim ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre endeksin %0,8 yükseldiği görüldü.

İhracat Fiyat Endeksi Yükselişte

Öte yandan, ihracat fiyat endeksi ekimde yüzde 0,8 ile Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek artış oranını kaydetti. Piyasa beklentileri, ihracat fiyat endeksinin %0,1 düşüş göstermesi yönündeydi. Eylül ayında ise ihracat fiyat endeksi %0,6 azalmıştı. Ancak, yıl bazında bu endeksin %0,1 azalış gösterdiği dikkat çekti.

Gelecek Yıla Yönelik Analizler

Analistler, ithalat fiyat endeksinin, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın uygulamayı planladığı tarifelerin vergi öncesi ithalat fiyatlarına etkisini değerlendirmek üzere gelecek yıl yakından takip edileceğini belirtiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.