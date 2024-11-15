DOLAR
34,42 -0,22%
EURO
36,28 -0,08%
ALTIN
2.849,09 -0,5%
BITCOIN
3.028.538,7 -0,24%

ABD'de İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri Yükseldi

Ekim ayında ABD'de ithalat fiyat endeksi %0,3, ihracat fiyat endeksi %0,8 artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 17:24
ABD'de İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri Yükseldi

İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri Yükseldi

ABD'de, çalışma bakanlığının açıkladığı verilere göre, ithalat fiyat endeksi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,3 artış gösterirken, ihracat fiyat endeksi %0,8 oranında bir yükseliş kaydetti.

İthalat Fiyat Endeksi Artış Kaydetti

Geçtiğimiz ay itibarıyla, ithalat fiyat endeksi en güçlü artışını Nisan ayından bu yana gerçekleştirmiş oldu. Piyasa beklentileri, ithalat fiyat endeksinin bu dönemde %0,1 azalacağı yönündeydi. Ekim ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre endeksin %0,8 yükseldiği görüldü.

İhracat Fiyat Endeksi Yükselişte

Öte yandan, ihracat fiyat endeksi ekimde yüzde 0,8 ile Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek artış oranını kaydetti. Piyasa beklentileri, ihracat fiyat endeksinin %0,1 düşüş göstermesi yönündeydi. Eylül ayında ise ihracat fiyat endeksi %0,6 azalmıştı. Ancak, yıl bazında bu endeksin %0,1 azalış gösterdiği dikkat çekti.

Gelecek Yıla Yönelik Analizler

Analistler, ithalat fiyat endeksinin, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın uygulamayı planladığı tarifelerin vergi öncesi ithalat fiyatlarına etkisini değerlendirmek üzere gelecek yıl yakından takip edileceğini belirtiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
New York Borsası Düşüşle Başladı: Faiz İndirimleri Hala Risk Taşıyor
2
İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları: Güncel Fiyatlar
3
Azerbaycan'dan Dünyaya Yeşil Enerji Çağrısı
4
COP29'da Türkiye'nin Adil Geçiş Projesi Tanıtıldı
5
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2025 Bütçesi: Dezenflasyon ve Ekonomideki Beklentiler
6
2023 Temmuz Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Sonuçları Açıklandı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor