Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ABD'de Konut Satışları Haziran'da Beklentileri Geride Bıraktı

Haziran ayında ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, piyasa beklentilerinin üzerinde bir artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 18:06
ABD'de Konut Satışları Haziran'da Beklentileri Geride Bıraktı

Bekleyen Konut Satışları Endeksi Haziran'da Yükseldi

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, haziran ayında %4,8 artış göstererek 74,3 seviyesine ulaştı ve bu durum piyasa tahminlerini geride bıraktı. Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR) tarafından yapılan açıklamada, bu artışın bekleyen konut satışlarının, bir önceki aya kıyasla önemli bir ivme kazandığını gösterdiği belirtildi.

Piyasa Beklentilerini Aşan Performans

Piyasa analistlerinin beklentileri, bu dönemde bekleyen konut satışlarının %1,4 oranında artabileceği yönündeydi. Ancak, bir önceki ayıda %1,9 azalış gösteren bu endeks, haziranda önemli bir sıçrama yaptı.

Yıllık Bazda Düşüş Devam Ediyor

Yıllık bazda ise bekleyen konut satışları, haziranda %2,6 seviyesinde bir düşüş yaşadı. NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut stoklarındaki artışın daha fazla sözleşme imzalanmasına olanak sağladığını ifade etti.

Alıcılar Daha Avantajlı Durumda

Yun, ayrıca, birden fazla teklifin yoğunluğunun azalmasıyla alıcıların daha avantajlı bir durum kazandığını vurguladı. Bu gelişmeler, konut pazarındaki dinamiklerin değişebileceğini ve alıcılar için yeni fırsatlar doğabileceğini gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

100’lü paketi 85 TL Şok Market’te Ağustos indirimleri

Başvurmak yetiyor! O ilde yaşayan öğrencilere aylık 4 bin lira burs verilecek!

Listede ili olanlar yaşadı! Tamamen ücretsiz oldu: Ceplerinden para çıkmayacak

Mantık testi: İlk önce hangi tank dolacak? 60 saniyede bulanlar yüksek IQ'ya sahip çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Listede ili olanlar yaşadı! Tamamen ücretsiz oldu: Ceplerinden para çıkmayacak

Skoda dev indirimin fitilini ateşledi! İndirimli fiyat için son saatler: Peynir ekmek gibi kapışılacak

Mantık testi: İlk önce hangi tank dolacak? 60 saniyede bulanlar yüksek IQ'ya sahip çıkıyor

100’lü paketi 85 TL Şok Market’te Ağustos indirimleri

Başvurmak yetiyor! O ilde yaşayan öğrencilere aylık 4 bin lira burs verilecek!

Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobillerin güncel listesi yayımlandı

İş Bankası 35 bin TL maaş ile güvenlik görevlisi alımı başladı! Lise mezunları için büyük fırsat!

YKS ve LGS'de ilk 1000’e girenlere büyük müjde başarılı öğrencilere burs imkanı!

Samsung, ücretsiz yükseltme alacak en son Android telefonunu duyurdu: İşte tam liste

Sofraya geldiği anda bitti! Pazar kahvaltısına ne yapsam diye düşünenlere mis gibi kaşık dökmesi tarifi

Türk Hava Yolları, lise mezunu 18.100 dolar maaş ile pilot alım ilanı açtı!

Bankalarda faiz depremi! Mevduat faizlerinde büyük yükseliş: 120 bin TL'ye maaş bağlıyor!