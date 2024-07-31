ABD'de Konut Satışları Haziran'da Beklentileri Geride Bıraktı

Bekleyen Konut Satışları Endeksi Haziran'da Yükseldi

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, haziran ayında %4,8 artış göstererek 74,3 seviyesine ulaştı ve bu durum piyasa tahminlerini geride bıraktı. Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR) tarafından yapılan açıklamada, bu artışın bekleyen konut satışlarının, bir önceki aya kıyasla önemli bir ivme kazandığını gösterdiği belirtildi.

Piyasa Beklentilerini Aşan Performans

Piyasa analistlerinin beklentileri, bu dönemde bekleyen konut satışlarının %1,4 oranında artabileceği yönündeydi. Ancak, bir önceki ayıda %1,9 azalış gösteren bu endeks, haziranda önemli bir sıçrama yaptı.

Yıllık Bazda Düşüş Devam Ediyor

Yıllık bazda ise bekleyen konut satışları, haziranda %2,6 seviyesinde bir düşüş yaşadı. NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut stoklarındaki artışın daha fazla sözleşme imzalanmasına olanak sağladığını ifade etti.

Alıcılar Daha Avantajlı Durumda

Yun, ayrıca, birden fazla teklifin yoğunluğunun azalmasıyla alıcıların daha avantajlı bir durum kazandığını vurguladı. Bu gelişmeler, konut pazarındaki dinamiklerin değişebileceğini ve alıcılar için yeni fırsatlar doğabileceğini gösteriyor.