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ABD'de Mortgage Faiz Oranları Düşüyor, Başvurular Artıyor

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faiz oranı yüzde 6,95'e gerileyerek başvuruları artırdı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 17:30
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 17:30
ABD'de Mortgage Faiz Oranları Düşüyor, Başvurular Artıyor

Mortgage Faiz Oranları Düştü

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçtiğimiz hafta yüzde 6,95'e inerek, konut kredisi başvurularında önemli bir artışa neden oldu.

Başvurularda %2,3 Artış

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 7 Şubat ile sona eren haftaya dair verilerini açıkladı. Bu verilere göre, mortgage başvuruları bir önceki haftaya göre %2,3 arttı.

Ancak bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular %2 düşerken, yeniden finansman başvuruları ise %10 yükseldi.

Faiz Oranlarındaki Değişim

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, bir haftada %6,97'den %6,95'e geriledi. Aynı zaman diliminde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da %6,36'dan %6,35'e düştü.

Uzman Görüşü

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faiz oranlarının düşmesiyle birlikte yeniden finansman başvurularının hızının Ekim 2024'ten bu yana en güçlü seviyesine ulaştığını belirtti.

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