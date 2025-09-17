ABD'de Mortgage Faizleri Düşüşte: Başvurular %29,7 Arttı

30 yıl vadeli mortgage faizi yüzde 6,39’a inerek Ekim 2024'ten beri en düşük seviyeye geriledi; başvurular yüzde 29,7, yeniden finansman başvuruları yüzde 58 yükseldi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 16:32
ABD'de mortgage faizleri geriledi, başvurular hız kazandı

MBA verileri: 12 Eylül ile biten haftada yoğun hareketlilik

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 12 Eylül'de sona eren haftaya ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülke genelinde mortgage başvuruları önceki haftaya kıyasla %29,7 oranında arttı.

Veride öne çıkan kalemler arasında konut satın almaya yönelik başvuruların %3 yükselmesi ve yeniden finansman başvurularının %58 artması bulunuyor.

Faiz cephesinde ise 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta %6,49'dan %6,39'a geriledi; bu seviye Ekim 2024'ten bu yana görülen en düşük oran olarak kayda geçti. Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da %5,70'ten %5,63'e düştü.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Mike Fratantoni, zayıflayan iş gücü piyasası göstergesi ve ABD Merkez Bankası (Fed)'tan faiz indirimi beklentileriyle birlikte 30 yıl vadeli mortgage oranlarının Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirtti.

Fratantoni, yeniden finansman başvurularındaki hacim artışının önceki haftaya göre neredeyse %60 olduğunu vurguladı ve ankette ortalama kredi tutarının 35 yıllık tarihte en yüksek seviyeye çıkması nedeniyle büyük kredisi olan ev sahiplerinin ilk harekete geçenler olduğunu ifade etti.

