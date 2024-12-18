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ABD'de Mortgage Faizleri Yükseldi, Başvurular Düşüşte

ABD'de mortgage faizi arttı, başvurular 5 haftalık yükselişin ardından gerileme kaydetti.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 17:30
ABD'de Mortgage Faizleri Yükseldi, Başvurular Düşüşte

Mortgage Faizleri Artarken Başvurular Düşüyor

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta %6,75'e yükseldi. Mortgage başvuruları ise son 5 haftalık artışın ardından %0,7 oranında bir azalma gösterdi.

Mortgage Bankalar Birliği Verileri

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 13 Aralık ile sona eren haftaya ait mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları bir önceki haftaya göre %0,7 azaldı. Ancak, konut satın almaya yönelik başvurular bu dönemde %1 artış gösterdi. Yeniden finansman başvuruları ise %3 düştü.

Faiz Oranlarındaki Değişim

Ülkedeki 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, bir önceki haftada %6,67 iken, bu hafta %6,75'e yükselmiştir. Ayrıca, 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da %6,12'den %6,15'e çıkmıştır.

Değerlendirmeler

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faizlerindeki bu artışın başvuruların son 5 haftadır ilk kez düşmesine neden olduğunu belirtti. Kan, konut satın almak isteyenlerin, konut stoklarındaki iyileşme ile ekonomi ve iş gücü piyasasına dair olumlu görünüm sayesinde piyasada aktif olmaya devam ettiklerini, ancak yeniden finansman başvurularının azalmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti.

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