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ABD'de Perakende Satışlar Ekim'de Beklentileri Aştı

ABD'de perakende satışlar, ekimde aylık %0,4 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 17:07
ABD'de Perakende Satışlar Ekim'de Beklentileri Aştı

Perakende Satışlarda Beklenenden Yüksek Performans

ABD'de, perakende satışlar ekim ayında aylık bazda %0,4 oranında artış göstererek piyasa beklentilerini geride bıraktı. ABD Ticaret Bakanlığı, ekime ilişkin bu önemli verileri açıkladı.

Satış Verileri Detayları

Verilere göre, ekim ayında perakende satışlar bir önceki aya kıyasla %0,4 artarak 718,9 milyar dolar olarak hesaplandı. Piyasa beklentisi, bu dönemde perakende satışların aylık %0,3 artacağı yönündeydi. Eylül ayında perakende satışlar %0,8’lik bir artış göstermişti.

Yıllık Artışlar ve Sektörel Dağılım

Ekim ayında perakende satışlar, yıllık bazda da %2,8 oranında bir artış kaydetti. Eylül ayında bu rakam yıllık %2 artış göstermişti. Bu dönemde, elektronik ve ev aletleri mağazaları, motorlu taşıt ve parçaları, yiyecek ve içecek hizmetleri gibi sektörlerde belirgin bir satış artışı gözlemlendi. Ayrıca, yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanları ile benzin istasyonlarındaki satışlar da arttı.

Öte yandan, çeşitli mağaza perakendecileri, sağlık ve kişisel bakım mağazaları ile mobilya mağazaları gibi bazı sektörlerde satışlar azaldı. Spor malzemeleri, hobi, müzik aletleri ve kitap satışları da aynı şekilde düşüş gösterdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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