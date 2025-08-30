DOLAR
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 1 arttı: 412'ye yükseldi

Baker Hughes verilerine göre 23-29 Ağustos'ta ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 1 artarak 412'ye çıktı; son 1 yılda 71 azalış görüldü.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 09:02
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 09:02
Baker Hughes haftalık verileri yayımlandı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 23-29 Ağustos döneminde bir önceki haftaya göre 1 artışla 412'ye çıktı.

Aynı veriler, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısının son bir yılda 71 azaldığını gösteriyor.

Petrol fiyatlarında ise hafta içinde şu hareketler izlendi: Brent petrolün varil fiyatı, perşembe gününü 67,98 dolardan kapatırken, cumayı 67,48 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 64,01 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 64,60 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

