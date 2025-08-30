ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 1 arttı: 412'ye yükseldi
Baker Hughes haftalık verileri yayımlandı
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 23-29 Ağustos döneminde bir önceki haftaya göre 1 artışla 412'ye çıktı.
Aynı veriler, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısının son bir yılda 71 azaldığını gösteriyor.
Petrol fiyatlarında ise hafta içinde şu hareketler izlendi: Brent petrolün varil fiyatı, perşembe gününü 67,98 dolardan kapatırken, cumayı 67,48 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 64,01 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 64,60 dolar seviyesinde tamamlamıştı.