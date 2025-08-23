DOLAR
ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 1 Azaldı — Baker Hughes Verileri

Baker Hughes verilerine göre 16-22 Ağustos'ta ABD'de sondaj kulesi sayısı 1 azalarak 411'e düştü; son 1 yılda 72 azalma görüldü. Brent ve WTI fiyatları açıklandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 09:07
ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 1 Azaldı

Baker Hughes haftalık verileri: 16-22 Ağustos

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 16-22 Ağustos döneminde bir önceki haftaya göre 1 azalarak 411'e düştü.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısında son bir yılda ise 72 azalma görüldü.

Petrol fiyatlarında ise Brent petrolün varil fiyatı, perşembe gününü 67,13 dolar'dan kapatırken, cumayı 67,32 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 63,66 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 63,39 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

