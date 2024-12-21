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ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Artış Gösterdi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 artarak 483'e ulaştı, son bir yılda ise 15 kulenin azaldığı belirtildi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 10:02
ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Artış Gösterdi

ABD'nin Petrol Sondaj Kuleleri Artıyor

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 artarak 483'e yükseldi. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, söz konusu artış 14-20 Aralık haftasında gerçekleşti.

Baker Hughes'un raporuna göre, ABD'deki petrol sondaj kuleleri son bir yılda 15 adet azalmış durumda. Bu durum, sektörün genel görünümünü yansıtıyor.

Petrol Fiyatları Ne Durumda?

Öte yandan, petrol fiyatlarında da dalgalanmalar gözlemleniyor. Brent petrol, perşembe günü 72,88 dolardan kapanırken, cuma gününü 72,94 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise, perşembe günü 69,91 dolardan kapandı ve cuma günü 69,46 dolara geriledi.

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