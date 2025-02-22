ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Artışta

Petrol Sondaj Kuleleri Sayısı Artıyor

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 adet artarak 488 sayısına ulaşmış durumda.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 15-21 Şubat tarihleri arasında önceki haftaya göre gözlemlenen bu artış, ülkenin enerji sektöründeki durumunu gözler önüne seriyor. Ancak, yıllık verilere bakıldığında, son bir yılda 15 kule azalmış olduğu dikkat çekiyor.

Petrol Fiyatları Düşüşte

Brent petrolünün varil fiyatı, perşembe günü 76,12 dolar seviyesinden kapanarak, cumayı 73,90 dolar ile tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise, cuma günü 70,20 dolar düzeyinde kapandı ve perşembe günü 72,43 dolar seviyesindeydi.

Bu gelişmeler, ABD enerji piyasalarındaki dalgalanmaların ve üretim artışlarının gelecekteki etkilerini merak konusu haline getiriyor.