ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Artışta

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 adet artarak 488'e ulaştı. Ancak, geçen yılın verilerine göre 15 kule kaybı yaşandı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 09:04
ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Artışta

Petrol Sondaj Kuleleri Sayısı Artıyor

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 adet artarak 488 sayısına ulaşmış durumda.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 15-21 Şubat tarihleri arasında önceki haftaya göre gözlemlenen bu artış, ülkenin enerji sektöründeki durumunu gözler önüne seriyor. Ancak, yıllık verilere bakıldığında, son bir yılda 15 kule azalmış olduğu dikkat çekiyor.

Petrol Fiyatları Düşüşte

Brent petrolünün varil fiyatı, perşembe günü 76,12 dolar seviyesinden kapanarak, cumayı 73,90 dolar ile tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise, cuma günü 70,20 dolar düzeyinde kapandı ve perşembe günü 72,43 dolar seviyesindeydi.

Bu gelişmeler, ABD enerji piyasalarındaki dalgalanmaların ve üretim artışlarının gelecekteki etkilerini merak konusu haline getiriyor.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Artışta
2
EPDK'dan Akaryakıt Depolama Tarifelerine Yeni Düzenleme
3
ABD'de İkinci El Konut Satışları Ocakta Düşük Seyir İzledi
4
Bayraktar TB2T-AI SİHA'nın Test Uçuşları Başladı: Yeni Rekorlar Kırıldı
5
Hazine Alacakları Ocak Sonunda 27,6 Milyar Lira Seviyesine Ulaştı
6
Mersin'de Çiftçiler Zirahi Dondan Korunmak İçin Sobalarla Nöbet Tutuyor
7
Trump, Dijital Hizmet Vergilerine Karşı Tarife Değerlendirmesi Başlattı

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı