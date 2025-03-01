ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Düşmeye Devam Ediyor

ABD'nin Petrol Sondaj Kulesi Sayısındaki Düşüş Devam Ediyor

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet azalarak 486'ya düştü. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık veriler, bu durumu gözler önüne serdi.

Son Bir Yılda Düşüş Sürdürdü

Bu hafta açıklanan verilerle birlikte, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısının son bir yılda 20 adet azaldığı belirtildi.

Brent ve WTI Petrol Fiyatları

Brent petrolün varil fiyatı, perşembe gününü 73,57 dolar ile kapatırken, cuma günü 72,81 dolar seviyesinde işlem gördü. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol ise perşembe gününü 70,35 dolar ile tamamladıktan sonra, cuma günü 69,76 dolar düzeyinde kapanış yaptı.