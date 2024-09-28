ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Düşüşte

ABD'de Petrol Sondaj Kulelerinde Düşüş

Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet azalma gösterdi. 21-27 Eylül tarihlerini kapsayan haftalık rapor, petrol hizmetleri şirketi Baker Hughes tarafından yayımlandı.

Petrol Kulesi Sayısındaki Değişim

Yayımlanan verilere göre, ABD'deki toplam sondaj kulesi sayısı 484'e geriledi. Bu sayı, geçtiğimiz yıl ile karşılaştırıldığında 18 kulesizlik bir kayba işaret ediyor.

Petrol Fiyatlarındaki Güncel Durum

Ayrıca, petrol fiyatları da dalgalanmalar gösteriyor. Brent petrolünün varil fiyatı, perşembe günü 71,09 dolardan kapanırken, cuma günü 71,54 dolara yükseldi. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol de benzer bir seyir izleyerek, perşembe günü 67,67 dolardan, cuma günü ise 68,18 dolara çıktı.