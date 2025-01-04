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ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Düşüşte

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 azalarak 482'e geriledi. Brent ve WTI petrol fiyatları ise değişkenlik gösterdi.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 11:34
ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Düşüşte

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Düşüşte

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 azalarak 482'ye geriledi. Bu veriler, petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes tarafından yayımlanan haftalık raporda yer aldı.

27 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında kaydedilen bu düşüş, ülke genelinde son bir yılda 19 sondaj kulesinin kapanmasıyla ilişkili. Bu durum, enerji sektöründeki belirsizliklerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Petrol Fiyatları Ne Durumda?

Perşembe gününü 75,77 dolar'dan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma günü 75,93 dolar seviyesine yükseldi. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise, cuma gününü 73,13 dolar düzeyinde kapatırken, perşembe günü 73,10 dolar olarak kaydedilmişti.

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