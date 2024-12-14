ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Sabit Kalıyor

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Değişmedi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında bu hafta bir değişiklik gözlemlenmedi. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 6 Aralık-13 Aralık haftasında ülkede bulunan petrol sondaj kulesi sayısı, bir önceki haftaya göre sabit kalarak 482 olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yıl içerisinde ise 19 kule azalmış durumda. Bu durum, sektördeki genel istikrarsızlığın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Piyasa Verileri

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara da dikkat çekmek gerekirse, Brent petrolün varil fiyatı perşembe gününü 73,41 dolardan kapatırken, cumayı 74,49 dolar seviyesinde tamamladı.

Diğer yandan, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da cuma gününü 71,29 dolar düzeyinde kapattı. WTI’nin varili, perşembeyi 70,02 dolar seviyesinde tamamlamıştı.