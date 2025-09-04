ABD'de Tarım Dışı İş Gücü Verimliliği İkinci Çeyrekte yüzde 3,3 Arttı

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği ikinci çeyrekte beklenenden fazla arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti nihai verilerini açıkladı. Buna göre tarım dışı iş gücü verimliliği yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,3 artış gösterdi.

Verimlilikte güçlü toparlanma

Verimlilikteki yüzde 3,3 yükseliş, 2023'ün dördüncü çeyreğinden bu yana görülen en güçlü artış olarak kayda geçti. Önceki aylarda açıklanan öncü veri yüzde 2,4 artışa işaret ederken, piyasa beklentisi ikinci çeyrek için yüzde 2,8 olmuştu. Tarım dışı iş gücü verimliliği yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,8 azalmıştı.

Aynı dönemde üretim bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,4 artarken, çalışma saatleri yüzde 1,1 yükseldi. Tarım dışı iş gücü verimliliği nisan-haziran döneminde yıllık bazda da yüzde 1,5 artış gösterdi.

Birim emek maliyeti ve enflasyon göstergesi

ABD Merkez Bankasının takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 arttı. Bu veride aşağı yönlü revizyona gidildi; geçen ay açıklanan öncü veri birim emek maliyetinde yüzde 1,6 artış öngörmüştü ve piyasa beklentisi yüzde 1,2 idi.

Birim emek maliyeti yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,9 yükselmişti. İkinci çeyrekte birim emek maliyeti yıllık bazda da yüzde 2,5 artış kaydetti.