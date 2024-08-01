ABD'de Ticari Ham Petrol Stokları Azaldı

ABD'nin Ham Petrol Stokları Düşüşte

ABD'nin ticari ham petrol stokları, önceki haftaya kıyasla yaklaşık 3 milyon 400 bin varil azalarak 433 milyon varil seviyesine geriledi.

EIA Açıklama Yaptı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA)'nin verilerine göre, piyasa tahminleri stoklarda yaklaşık 1 milyon 600 bin varil bir azalma olacağı yönündeyken, gerçekleşen azalma daha büyük oldu.

Stratejik Stoklar Arttı

Stoklara dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 700 bin varil artışla 375 milyon 100 bin varil seviyesine ulaştı.

Benzin Stoklarındaki Düşüş

Bu süreçte ABD'deki benzin stokları da önemli bir azalma gösterdi ve yaklaşık 3 milyon 700 bin varil azalışla 223 milyon 800 bin varil düzeyine geriledi.

Petrol Üretimi ve İthalat Rakamları

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 82 bin varil artışla 6 milyon 953 bin varil olurken, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 733 bin varil artarak 4 milyon 919 bin varil seviyesine çıktı.

Gelecek Üretim Tahminleri

Ülkenin günlük ham petrol üretimi 20-26 Temmuz haftasında 19 bin varil azalarak 13 milyon 695 bin varil seviyesine düştü. EIA'nın Temmuz 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, 2023 için günlük ortalama ham petrol üretimi 13 milyon 250 bin varil, 2024 için ise 13 milyon 770 bin varil olması bekleniyor.