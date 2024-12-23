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ABD'de Tüketici Güveni Aralık'ta Düşüş Gösterdi

ABD'de tüketici güveni aralıkta 8,1 puan gerileyerek 104,7 seviyesine düştü, piyasa beklentilerinin altında kalındı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 18:25
ABD'de Tüketici Güveni Aralık'ta Düşüş Gösterdi

ABD'de Tüketici Güveni Aralık Ayında Geriledi

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, aralık ayında aylık 8,1 puan azalışla 104,7'ye düştü ve bu durum piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçmek amacıyla hazırlanan bu endeksin aralık ayı verilerini kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre, tüketici güveni endeksi geçen aya göre 112,9 olması beklenirken, beklenenden düşük olarak 104,7 seviyesine geriledi. Geçen ay, kasım ayında bu endeks 112,8 olarak hesaplanmıştı.

Mevcut Durum ve Beklentilerde Düşüş

Aralık ayında tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi, 1,2 puan azalarak 140,2'ye düştü. Aynı dönemde, tüketicilerin gelir, ve iş gücü piyasası koşullarına dair kısa vadeli değerlendirmelerini temsil eden Beklentiler Endeksi ise 12,6 puan azalarak 81,1'e geriledi.

Başekonomist Peterson'un Değerlendirmeleri

Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketici güveninde gözlemlenen toparlanmanın aralık ayında devam etmediğini ifade etti. Peterson, mevcut durum ve beklentilerdeki zayıf tüketici değerlendirmelerinin endeksin düşüşüne katkı sağladığını belirtti.

Peterson, tüketicilerin mevcut iş gücü piyasası koşullarına ilişkin görüşlerinin son işsizlik verileriyle paralel olarak iyileşmeye devam ettiğini, ancak iş koşullarına dair değerlendirmelerin zayıfladığını kaydetti. Geçen aya göre, tüketicilerin gelecekteki iş koşulları ve gelirler konusunda kendilerini daha az iyimser hissettiklerine dikkat çeken Peterson, gelecekteki istihdam beklentilerindeki kötümserliğin geri döndüğünü vurguladı.

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