ABD'deki Petrol Sondaj Kuleleri Sayısı Artarak 480'e Ulaştı

ABD'de Petrol Sondaj Kuleleri Sayısında Artış

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta bir artış göstererek 480 adet oldu. Bu bilgi, petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık raporuyla doğrulandı. Ülke genelindeki petrol sondaj kuleleri sayısı, 31 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında bir önceki haftaya göre 1 artış yaşadı.

Yıllık Gözlemler

Öte yandan, ABD'deki petrol sondaj kuleleri sayısı son bir yılda 19 adet azaldı. Bu durum, petrol endüstrisindeki dalgalanmaların bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Piyasa Durumu

Brent petrolün varil fiyatı perşembe günü 74,29 dolardan kapanırken, cuma günü bu rakam 74,66 dolara yükseldi. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cumayı 71 dolar seviyesinde kapatarak, perşembe günündeki 70,61 dolardan bir artış gösterdi.