ABD'den Gautam Adani ve Yöneticilerine Rüşvet ve Dolandırıcılık Suçlaması

ABD Savcılarından Şok Suçlamalar

ABD savcıları, Adani Group'un sahibi Hindistanlı milyarder Gautam Adani ile birlikte 8 kişiyi yüz milyonlarca dolarlık rüşvet ödemek ve bunu ABD'li yatırımcılardan gizlemekle suçladı.

Suçlamaların Ayrıntıları

New York Doğu Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Hindistanlı bir yenilenebilir enerji şirketinin yöneticileri olan Gautam Adani, Sagar Adani ve Vneet Jaain'ın yanı sıra diğer beş kişinin menkul kıymet dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık ve ilgili yasaların ihlalinden dolayı yargılandığı belirtildi.

Söz konusu kişilerin, 2020'den 2024'e kadar 2 milyar doların üzerinde kar getirmesi beklenen kazançlı güneş enerjisi sözleşmelerini güvence altına almak amacıyla Hindistanlı yetkililere 250 milyon doların üzerinde rüşvet verilmesi planına dahil oldukları öne sürüldü.

ABD'li Yatırımcıların Yanıltılması

Açıklamada, bu kişilerin rüşvet karşıtı uygulamalar hakkında yanlış ifadeler kullanarak dünyanın dört bir yanındaki ABD'li yatırımcıları ve finans kuruluşlarını yanılttıkları iddia edildi.

Eklelenen suçlamalar arasında, delilleri silerek adaleti engelleme komplosu oluşturmanın da yer aldığı vurgulandı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Adalet Bakanlığı, uluslararası yolsuzlukla mücadele ve ABD'li yatırımcıları koruma konusundaki kararlılıklarını yineleyerek olayın takipçisi olacaklarını belirtmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.