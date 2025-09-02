DOLAR
ABD'den İran Petrolüne Yeni Yaptırım: Nakliye Ağı ve Waleed al-Samarra Hedefte

ABD, İran petrolünü Irak menşeli gösteren nakliye ve gemi ağına yaptırım uyguladı; OFAC, ağın Waleed al-Samarra ve İran'a yüz milyonlarca dolar sağladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 18:57
ABD'den İran Petrolüne Yeni Yaptırım: Nakliye Ağı ve Waleed al-Samarra Hedefte

ABD yönetimi, İran petrolünü Irak menşeli olarak pazarladığı gerekçesiyle bir nakliye ve gemi ağını yaptırım listesine ekledi.

Yaptırımın Detayları

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) bir nakliye ve gemi ağına İran petrolü kaçakçılığı dolayısıyla yaptırım uygulandığı bildirildi.

Söz konusu ağın İran petrolünü Irak petrolüyle gizlice karıştırarak faaliyet gösterdiği ve bunun yaptırımlardan kaçınmak için kasıtlı olarak yalnızca Irak menşeli olarak pazarlandığı aktarıldı.

Açıklamada bu durumun hem ağın başında bulunan Irak ve Saint Kitts ve Nevis çifte vatandaşı olan iş insanı Waleed al-Samarra'ya hem de İran'a yüz milyonlarca dolar gelir sağladığı belirtildi.

Bakan Bessent'in Değerlendirmesi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Irak'ın teröristler için güvenli bir sığınak haline gelmemesi gerektiğini vurgulayarak ABD'nin İran'ın ülkedeki etkisini engellemek için çalıştığını anlattı.

Bessent, petrol gelirlerini hedef almanın İran'ın ABD ve müttefiklerine karşı saldırı düzenleme kabiliyetini zayıflatacağını belirtti ve Tahran'ın yaptırımlardan kaçma girişimlerini engelleme kararlılıklarını yineledi.

