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ABD İkinci El Konut Pazarında Gerileme Yaşandı

Ağustosta ABD'de ikinci el konut satışları %2,5 azalırken, medyan fiyat 416.700 dolara yükseldi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 18:32
ABD İkinci El Konut Pazarında Gerileme Yaşandı

ABD'de İkinci El Konut Satışlarında Düşüş

2023 yılı ağustos ayında ABD'de ikinci el konut satışları, bir önceki aya kıyasla %2,5 gerileyerek 3,86 milyon seviyesine indi. Bu veriler, Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR) tarafından açıklandı.

Piyasa Beklentilerinin Altında Kaldı

Ağustos ayı için piyasalardaki beklenti, ikinci el konut satışlarının 3,92 milyon olması yönündeydi. Temmuz ayında ise bu rakam 3,96 milyon olarak kaydedilmişti, bu da %1,5 artış anlamına geliyordu.

Geçen Yıla Göre Düşüş

Ağustos 2022 ile karşılaştırıldığında ise ikinci el konut satışları %4,2 azalmış durumda.

Medyan Konut Fiyatlarında Artış

Diğer yandan, ABD'deki ikinci el konutların medyan fiyatı, yıllık bazda %3,1 artarak 416.700 dolar seviyesine ulaştı. Böylece, medyan konut fiyatları, ardı ardına 14. ayda yıllık bazda artış gösterdi.

Gelecek İçin Umut Verici Gelişmeler

NAR Başekonomisti Lawrence Yun, ağustos ayındaki satışların hayal kırıklığı yarattığını, ancak düşük mortgage faiz oranları ve artan konut envanterinin birleşmesinin, gelecekteki satışlarda bir artış sağlama potansiyeli olduğunu belirtti.

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