ABD İmalat Sanayi PMI Ağustosta 53,3 ile Beklentileri Aştı

ABD imalat PMI ağustosta 53,3 ile 39 ayın zirvesine çıktı; hizmet PMI 55,4, bileşik PMI 55,4 ile 8 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 17:25
S&P Global, ABD'nin ağustos ayına ilişkin öncü PMI verilerini açıkladı. Veriler, imalat ve hizmet sektörlerinde genişlemeye işaret ederken, bileşik PMI da güçlendi.

İmalat Sanayi Verileri

İmalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta aylık bazda 3,5 puan artarak 53,3 değerine ulaştı. Bu seviye, endeksin 39 ayın en yüksek noktasına işaret ediyor. Temmuz verisi 49,8 iken piyasa beklentisi endeksin 49,7 olacağı yönündeydi.

Hizmet Sektörü ve Bileşik PMI

Hizmet sektörü PMI, ağustosta aylık 0,3 puan azalarak 55,4 değerine geriledi. Buna rağmen bu veri de piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti; beklenti 54,2 idi. Temmuzda hizmet sektörü PMI 55,7 seviyesindeydi.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise ağustosta aylık 0,3 puan artışla 55,4 değerine yükseldi ve 8 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Temmuzdaki bileşik PMI 55,1 olarak açıklanmıştı.

PMI'nın Anlamı

PMI verilerinde 50 ve üzeri değerler sektörlerde genişlemeye, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret etmektedir.

