DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.857.935,57 -0,1%

Germencik Belediyesi'ne 404,8 kWp Güneş Enerji Sistemi: Yılda 2,2 Milyon TL Tasarruf

Germencik Belediyesi'nin 404,8 kWp / 378 kWe gücündeki güneş enerji sistemi devreye girdi; yıllık yaklaşık 2,2 milyon TL tasarruf ve 265,2 ton karbon azalımı hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 09:41
Germencik Belediyesi'ne 404,8 kWp Güneş Enerji Sistemi: Yılda 2,2 Milyon TL Tasarruf

Germencik Belediyesi'nin Güneş Enerji Sistemi Devrede

Aydın’ın Germencik ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen güneş enerji sistemi, ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınmasının ardından faaliyete geçerek yıllık yaklaşık 2,2 milyon TL tasarruf sağlayacak.

Proje Detayları ve Kurulum

Belediyenin kademesine kurulan 404,8 kWp / 378 kWe gücündeki güneş enerji sistemi, tüm izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından başarıyla devreye alındı. Daha önce resmi onay süreçlerini bekleyen proje, izinlerin alınmasıyla birlikte enerji üretimine başladı.

Ekonomik ve Çevresel Etkiler

Belediye Başkanı Burak Zencirci, sistemin yıllık 600 MWh enerji üretme kapasitesine sahip olduğunu belirterek projenin bütçeye ciddi katkı sağlayacağını vurguladı. Zencirci, öngörülen elektrik faturası tasarrufunu 1,4 - 2,2 milyon TL aralığında ifade etti.

Ayrıca yenilenebilir enerji sayesinde yılda 265,2 ton karbon emisyonunun engelleneceğini kaydeden Zencirci, projenin hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemine dikkat çekti.

Belediye Başkanı Burak Zencirci konuyla ilgili şunları söyledi: "Belediyemizin kademesine kurulan 404,8 kWp / 378 kWe gücündeki güneş enerji sistemimizi tüm ilgili kurumlardan gerekli izinleri alarak başarıyla devreye aldık. Yıllık 600 MWh enerji üretim kapasitesine sahip bu sistem, belediyemizin elektrik giderlerinin büyük bölümünü karşılayarak bütçemize önemli bir katkı sağlayacak. Öngörülen yıllık 1,4 - 2,2 milyon TL tutarındaki elektrik faturası belediyemizin kasasında kalacak. Ayrıca güneşten elde ettiğimiz yenilenebilir enerji sayesinde yıllık 265,2 ton karbon emisyonunu da engellemiş olacağız. Germencik için tasarruf eden, üreten ve doğayı koruyan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz, projemiz ilçemize hayırlı olsun."

AYDIN'IN GERMENCİK İLÇESİNDE BELEDİYE TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ GEREKLİ...

AYDIN'IN GERMENCİK İLÇESİNDE BELEDİYE TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ GEREKLİ İZİNLERİN ALINMASININ ARDINDAN DEVREYE GİREREK, SİSTEM BELEDİYEYE YILLIK YAKLAŞIK 2,2 MİLYON TL TASARRUF SAĞLAYACAK.

AYDIN'IN GERMENCİK İLÇESİNDE BELEDİYE TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ GEREKLİ...

İLGİLİ HABERLER

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
En Yakıt'tan 'Yeni Yıl Enerjisi' ile 1.000 kWh İndirimli Şarj
2
AYESOB: Gerçek Usule Geçen Esnafın Defter ve Beyan İşlemleri Odalar Aracılığıyla Yapılacak
3
Almanya'da İthalat Fiyatları Aralık 2024'te İki Yılın Zirvesinde
4
Buldan'da Türlübey tütünü hasadı tamamlandı: 583 üretici, 12.750 dekar
5
Germencik Belediyesi'ne 404,8 kWp Güneş Enerji Sistemi: Yılda 2,2 Milyon TL Tasarruf
6
Döviz Kurları Yeni Güne Nasıl Başladı?
7
Büyükelçi Jill Morris, TEKNOFEST Adana'yı Ziyaret Etti

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama