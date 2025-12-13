Germencik Belediyesi'ne 404,8 kWp Güneş Enerji Sistemi: Yılda 2,2 Milyon TL Tasarruf

Germencik Belediyesi'nin Güneş Enerji Sistemi Devrede

Aydın’ın Germencik ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen güneş enerji sistemi, ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınmasının ardından faaliyete geçerek yıllık yaklaşık 2,2 milyon TL tasarruf sağlayacak.

Proje Detayları ve Kurulum

Belediyenin kademesine kurulan 404,8 kWp / 378 kWe gücündeki güneş enerji sistemi, tüm izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından başarıyla devreye alındı. Daha önce resmi onay süreçlerini bekleyen proje, izinlerin alınmasıyla birlikte enerji üretimine başladı.

Ekonomik ve Çevresel Etkiler

Belediye Başkanı Burak Zencirci, sistemin yıllık 600 MWh enerji üretme kapasitesine sahip olduğunu belirterek projenin bütçeye ciddi katkı sağlayacağını vurguladı. Zencirci, öngörülen elektrik faturası tasarrufunu 1,4 - 2,2 milyon TL aralığında ifade etti.

Ayrıca yenilenebilir enerji sayesinde yılda 265,2 ton karbon emisyonunun engelleneceğini kaydeden Zencirci, projenin hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemine dikkat çekti.

Belediye Başkanı Burak Zencirci konuyla ilgili şunları söyledi: "Belediyemizin kademesine kurulan 404,8 kWp / 378 kWe gücündeki güneş enerji sistemimizi tüm ilgili kurumlardan gerekli izinleri alarak başarıyla devreye aldık. Yıllık 600 MWh enerji üretim kapasitesine sahip bu sistem, belediyemizin elektrik giderlerinin büyük bölümünü karşılayarak bütçemize önemli bir katkı sağlayacak. Öngörülen yıllık 1,4 - 2,2 milyon TL tutarındaki elektrik faturası belediyemizin kasasında kalacak. Ayrıca güneşten elde ettiğimiz yenilenebilir enerji sayesinde yıllık 265,2 ton karbon emisyonunu da engellemiş olacağız. Germencik için tasarruf eden, üreten ve doğayı koruyan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz, projemiz ilçemize hayırlı olsun."

