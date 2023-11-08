Tüp fiyatları yeniden yükselişe geçti! Ankara, İstanbul, İzmir mutfak tüpü fiyatları

En çok zamlanan ürünlerin başında gelen tüpler zirveye tırmandı. 8 Kasım tüp fiyatları güncellenirken Bizimgaz, İpragaz, Aygaz tüp fiyatları haberimizde yer almaktadır.

Tüp fiyatları yeniden yükselişe geçti! Ankara, İstanbul, İzmir mutfak tüpü fiyatları
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Temel ihtiyaçlardan olan tüpler her geçen gün fiyat artışına maruz kalırken vatandaşların cebi ise zorlanmaya devam ediyor. Geçim mücadelesi veren milyonlarca vatandaşın tepkileri çığ gibi büyüdü. 8 Kasım güncel tüp fiyatları...

AYGAZ

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 112,00 TL

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 580,00 TL

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 580,00 TL

8 kasım tüp fiyatları

İPRAGAZ

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 TL

İpragaz 12 kg ev tüpü: 545,00 TL

İpragaz 24 kg ticari tüp: 1097,00 TL

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 2045,00 TL

İpragaz 45 kg propan tüp: 2198,00 TL

BİZİMGAZ

Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 TL

Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 545,00 TL

Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 1097,00 TL

Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 2045,00 TL

Bizim Gaz 45kg propan tüp: 2198,00 TL

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