Tüp fiyatları yeniden yükselişe geçti! Ankara, İstanbul, İzmir mutfak tüpü fiyatları

Temel ihtiyaçlardan olan tüpler her geçen gün fiyat artışına maruz kalırken vatandaşların cebi ise zorlanmaya devam ediyor. Geçim mücadelesi veren milyonlarca vatandaşın tepkileri çığ gibi büyüdü. 8 Kasım güncel tüp fiyatları...

AYGAZ

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 112,00 TL

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 580,00 TL

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 580,00 TL





İPRAGAZ

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 TL

İpragaz 12 kg ev tüpü: 545,00 TL

İpragaz 24 kg ticari tüp: 1097,00 TL

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 2045,00 TL

İpragaz 45 kg propan tüp: 2198,00 TL

BİZİMGAZ

Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 TL

Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 545,00 TL

Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 1097,00 TL

Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 2045,00 TL

Bizim Gaz 45kg propan tüp: 2198,00 TL