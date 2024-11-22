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ABD İmalat Sanayi PMI Kasım'da 4 Ayın Zirvesine Ulaşarak 48,8 Oldu

Kasım ayında ABD imalat sanayi PMI 0,3 puan artışla 48,8 seviyesine çıkarak beklentileri karşıladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 18:49
ABD İmalat Sanayi PMI Kasım'da 4 Ayın Zirvesine Ulaşarak 48,8 Oldu

ABD'de İmalat Sanayi PMI Kasım Ayında Artış Gösterdi

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasım ayında aylık 0,3 puan artarak 48,8 ile piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. S&P Global tarafından açıklanan verilere göre, imalat sanayi PMI 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ekim ayında 48,5 olarak kaydedilen endeks, kasımda bu artışla dikkat çekti.

Hizmet Sektörü PMI Beklentileri Aştı

Hizmet sektörü PMI da aynı dönemde aylık 2 puan artış göstererek 57 seviyesine yükseldi. Böylece endeks, 32 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak piyasa beklentilerini aştı. Piyasalarda bu verinin 55,2 olması bekleniyordu. Ekim'de ise hizmet sektörü PMI 55 değerindeydi.

Bileşik PMI'nın Yükselişi

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI, kasımda aylık bazda 1,2 puan artarak 55,3 seviyesine çıktı. Bu veri, 31 ayın en yüksek seviyesini gösteriyor; ekimde bileşik PMI 54,1 olarak gerçekleşmişti.

PMI verileri, 50 ve üzerinde değerler alırsa sektörde genişlemeyi, 50'nin altında kalması ise daralmayı işaret ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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