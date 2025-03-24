ABD İmalat Sanayi PMI Martta Düşüş Gösterdi

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Mart 2023'te 49,8 olarak gerçekleşti.

S&P Global tarafından açıklanan verilere göre, bu rakam piyasa beklentilerinin altında kalarak aylık 2,9 puan azalmış görünüyor. İmalat sektörü PMI, şubatta 52,7 değerini almıştı, ancak bu ay %50'nin altında kalması daralmaya işaret ediyor.

Öte yandan, hizmet sektörü PMI ise aynı dönemde 3,3 puan artarak 54,3'e yükseldi. Bu değer, hizmet sektöründe genişlemeye işaret ediyor ve sektördeki hareketliliğin arttığını gösteriyor.

Bileşik PMI, imalat ve hizmet sektörlerini kapsayarak Mart 2023'te bir önceki aya göre 1,9 puan artışla 53,5'e çıktı. Bu da son üç ayın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.

PMI verileri, 50 ve üzeri değerlerin sektörde genişlemeyi, 50'nin altında kalmanın ise daralmayı gösterdiğini belirtmektedir.