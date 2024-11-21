ABD İşsizlik Maaşı Başvuru Sayıları Düşüşte

ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüş Gösterdi

ABD Çalışma Bakanlığı, 16 Kasım ile biten haftaya ilişkin işsizlik maaşı başvurularına dair verileri açıkladı. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, bir önceki haftaya göre 6 bin kişi azalarak 213 bine geriledi.

Piyasa Beklentilerinin Altında

Söz konusu düşüş, piyasa beklentilerinin altında kalırken, analistler başvuruların 220 bin seviyelerinde olmasını öngörüyordu. Önceki haftaya ait rakam ise 217 binden 219 bine revize edildi. Bu veri, işsizlik maaşı başvurularının son 7 ayın en düşük seviyesine ulaştığını gösteriyor.

4 Haftalık Ortalamada Düşüş

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 3 bin 750 azalarak 217 bin 750 seviyesine geriledi.

Süregelen Başvurular Artış Gösterdi

Ancak, 9 Kasım ile biten haftada süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı 36 bin kişi artarak 1 milyon 908 bine çıkmış durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.