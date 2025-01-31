ABD İstihdam Maliyet Endeksi 2024 Son Çeyreğinde Yüzde 0,9 Arttı

ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi'nde Artış

ABD Çalışma Bakanlığı, Ekim-Aralık 2024 dönemine ait İstihdam Maliyet Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, İstihdam Maliyet Endeksi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde %0,9 oranında artış gösterdi.

Beklentilere Paralel Yükseliş

Bundan önceki çeyrekte %0,8 artış kaydeden endeks, 2024 son çeyreğinde piyasa beklentilerine uygun bir şekilde %0,9 seviyesinde yükseldi.

Yıllık Artış Oranı

Yıllık bazda bakıldığında, istihdam maliyeti %3,8 oranında bir artış kaydetti. Geçen yılın Ekim-Aralık döneminde, maaşlar %0,9, yan hak maliyetleri ise %0,8 oranında arttı.

Özel ve Kamu Sektöründe Değişim

Özel sektör çalışanlarının istihdam maliyeti %0,8 artarken, kamu çalışanlarının maliyeti %0,9'luk bir artış gösterdi. Bu veriler, ABD'deki işgücü maliyetlerinin artışını net bir şekilde ortaya koyuyor.