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ABD, Kanada ve Meksika'ya Tarife Getirerek Ticaret Savaşını Başlattı

ABD, Kanada ve Meksika'ya uyguladığı yüksek tarifelerle ticaret savaşının fitilini ateşledi, etkileri tüm dünyada hissedilecek.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 11:05
ABD, Kanada ve Meksika'ya Tarife Getirerek Ticaret Savaşını Başlattı

ABD, Kanada ve Meksika'ya Yüksek Tarifelerle Ticaret Savaşını Başlattı

Amerika Birleşik Devletleri, 2023 yılında **Kanada** ve **Meksika**'dan yaptığı **1 trilyon dolar** üzerindeki ithalat ile ticaret savaşını ateşledi. Eski Başkan **Donald Trump**, bu iki komşu ülkeye **yüzde 25** gümrük vergisi ve **Çin**'e ek olarak **yüzde 10** gümrük vergisi uygulama kararı aldı.

Yüksek Tarifelerin Etkileri

Trump, bu kararın arka planında **düzensiz göç** ve **fentanil akışı** gibi sorunları savunarak, bu ülkelerden yapılan ithalatın yaklaşık **1,5 trilyon dolar** ve ABD'nin dünya genelindeki en yüksek ticaret açığını oluşturduğunu belirtti. Beyaz Saray'dan gelen açıklamalara göre, bu ülkeler ile ticaretin, Kanada'nın GSYH'sinin yüzde 67'sini, Meksika'nın yüzde 73'ünü ve Çin'in yüzde 37'sini oluşturduğu vurgulandı.

Tarifelerin **4 Şubat** 2023 itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi. Bakanlık verilerine göre, ABD **2023** yılında Kanada'ya **440,9 milyar dolar**, Meksika'ya **367,2 milyar dolar** ve Çin'e **195,5 milyar dolar** ihracat yaptı. Ancak, bu ülkelerden ithalatı **1,5 trilyon dolara** yaklaşıyor.

Otomotiv Sektörü En Fazla Etkilenenlerden

**S&P Global Ratings**'in analizlerine göre, tarifelerin en çok etkilemesi beklenen sektörlerin başında **otomotiv** geliyor. ABD, Kanada ve Meksika'dan yaklaşık **3,6 milyon hafif araç** ithal etmekte ve bu sayı ABD'de satılan tüm araçların **yüzde 22'sini** oluşturmaktadır. Ayrıca, bu ülkeler ABD'nin en büyük otomobil tedarikçilerinden bazılarıdır.

İşletmeler bu tarifelerin, **enerji**, **otomotiv** ve diğer endüstrilerde yüksek **enflasyona** yol açacağına dair endişelerini dile getiriyor. Tedarik zincirindeki olası aksamaların maliyetleri artıracağı ve bu şekilde tüketicilere yansıyacağı bildirilmektedir. Ekonomistler, tarifelerin karşılıklı olarak artırılması halinde ABD ekonomisine ciddi zararlar verebileceği konusunda uyarıyor.

Trump'ın ticaret politikaları sonucunda, Kanada ve Meksika'nın **yüzde 80**'ini ABD'ye ihracat gerçekleştirdiği ve bu durumun her iki ülke ekonomisi üzerinde de olumsuz yansımalar yaratabileceği düşünülüyor. Ayrıca, Tarife uygulamalarının ABD'nin ekonomik büyümesini de yavaşlatabileceği öngörülmektedir.

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