ABD'li Baharat Firması Bayburt'ta Tarhun Tarlalarını İnceledi

ABD'li Baharat Temsilcileri Bayburt'ta Tarhun Ekim Alanlarını İnceledi

ABD merkezli bir baharat firmasının temsilcileri, Türkiye'deki ortaklarıyla birlikte Bayburt'ta tarhun tarlalarını ziyaret etti. İncelemeler, Yedigöze köyünde tarhun otunun üretimi üzerine gerçekleştirildi ve İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

Tarhun Üretimine İlişkin Bilgiler Paylaşıldı

Firma yöneticisi Kevin John Lindshet, Türk ortaklarından İnanç Serbes ile birlikte tarhun üretim alanlarını gezdi. Serbes, Amerikalı ortaklarının tarhunla ilgili çalışmalarını yerinde görmek için Bayburt'a geldiğini ve çiftçilerle toplama, kurutma gibi faaliyetler hakkında görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bu ziyaretin sonrasında yıllık 40 ton civarında ürün talepleri olduğunu vurguladı.

Bayburt'un Tarhun Ürünü Yüksek Kaliteyle Öne Çıkıyor

Bayburt'ta üretilen tarhunun kalitesinin ve aromasının Amerikalı temsilciler tarafından beğenildiğini belirten Serbes, 10 yıllık bir protokol imzalayıp tüm üretimi almak istediklerini belirtti. Ayrıca, İl Müdürü ile birlikte yapılacak değerlendirmenin ardından istenilen üretim kapasitesine ulaşılmasını umduklarını kaydetti.

Tarhun Tüketimi Artıyor

Tarhunun Amerika'da yalnızca yemeklerde değil, aynı zamanda içeceklerde de kullanıldığına dikkat çeken Serbes, bu bitkinin tüketim alanının hızla genişlediğini sözlerine ekledi.

Tarhun Üreticilerinin Çabaları Devam Ediyor

Tarhun üreticisi Feryal Haşlak, Bayburt'ta Amerikalı müşterileri ağırladıklarını ve tarhunun pazarlanması için büyük çaba sarf ettiklerini ifade etti.

ABD'de faaliyet gösteren baharat firmasının temsilcileri, Türkiye'deki ortaklarıyla birlikte Bayburt'ta tarhun tarlalarında incelemelerde bulundu.

ABD'de faaliyet gösteren baharat firmasının temsilcileri, Türkiye'deki ortaklarıyla birlikte Bayburt'ta tarhun tarlalarında incelemelerde bulundu.