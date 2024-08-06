Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ABD'nin Dış Ticaret Açığı Haziran Ayında Düşüş Gösterdi

ABD'nin dış ticaret açığı, Haziran'da %2,5 azalarak 73,1 milyar dolara geriledi.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 16:05
ABD'nin Dış Ticaret Açığı Haziran Ayında Düşüş Gösterdi

ABD'nin Dış Ticaret Açığı Düştü

Amerika Birleşik Devletleri'nin dış ticaret açığı, Haziran ayında önceki aya göre %2.5 azalarak 73.1 milyar dolara geriledi. Bu rakam, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

İhracat ve İthalat Verileri

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülkenin ihracatı %1.5 artış göstererek 265.7 milyar dolara ulaşırken, ithalat 339 milyar dolara çıkarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Çin ile Ticaret Açığı Azaldı

ABD'nin ticaret ilişkilerinin hassas olduğu Çin ile olan ticaret açığı, Haziran ayında %6.7 oranında azaldı ve 22.3 milyar dolara geriledi. Bununla birlikte, ülkenin Haziran'da dış ticaret fazlası verdiği Singapur'a karşı 400 milyon dolarlık bir açık söz konusu oldu.

Başka Ticaret Ortaklarıyla Olan Durum

ABD'nin açık verdiği diğer ülkeler arasında Avrupa Birliği (18 milyar dolar), Meksika (13.7 milyar dolar) ve Vietnam (10.9 milyar dolar) gibi önemli ticaret ortakları yer aldı. Bunun yanı sıra, Hollanda ve Güney Amerika gibi bölgelerle ticaret fazlası verildi. Özetle, ABD'nin dış ticaret verileri Haziran ayında önemli değişimlere tanık olurken, özellikle ihracat ve ithalat rakamlarının artışı dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

Alışveriş yaparken başkasının kredi kartını kullananlar dikkat! GİB anında devreye girdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Kamu bankasında promosyon çıkışı! Kalem kırıldı Ağustos'ta 15.000 TL ödenecek

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

Alışveriş yaparken başkasının kredi kartını kullananlar dikkat! GİB anında devreye girdi

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

7 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! O burçlarda tehlike çanları çalabilir