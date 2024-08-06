ABD'nin Dış Ticaret Açığı Haziran Ayında Düşüş Gösterdi

ABD'nin Dış Ticaret Açığı Düştü

Amerika Birleşik Devletleri'nin dış ticaret açığı, Haziran ayında önceki aya göre %2.5 azalarak 73.1 milyar dolara geriledi. Bu rakam, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

İhracat ve İthalat Verileri

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülkenin ihracatı %1.5 artış göstererek 265.7 milyar dolara ulaşırken, ithalat 339 milyar dolara çıkarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Çin ile Ticaret Açığı Azaldı

ABD'nin ticaret ilişkilerinin hassas olduğu Çin ile olan ticaret açığı, Haziran ayında %6.7 oranında azaldı ve 22.3 milyar dolara geriledi. Bununla birlikte, ülkenin Haziran'da dış ticaret fazlası verdiği Singapur'a karşı 400 milyon dolarlık bir açık söz konusu oldu.

Başka Ticaret Ortaklarıyla Olan Durum

ABD'nin açık verdiği diğer ülkeler arasında Avrupa Birliği (18 milyar dolar), Meksika (13.7 milyar dolar) ve Vietnam (10.9 milyar dolar) gibi önemli ticaret ortakları yer aldı. Bunun yanı sıra, Hollanda ve Güney Amerika gibi bölgelerle ticaret fazlası verildi. Özetle, ABD'nin dış ticaret verileri Haziran ayında önemli değişimlere tanık olurken, özellikle ihracat ve ithalat rakamlarının artışı dikkat çekti.